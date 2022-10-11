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Италия

Сегодня, 07:01

Кьеза не сыграет в матче «Ювентуса» с «Торино»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, когда форварда Федерико Кьеза сможет вернуться на поле. Ближайший матч команда проведет 15 октября против «Торино».

«Против «Торино» он не сыграет точно. Ему еще надо вернуть себе уверенность, ему нужно время. Но восстановление идет очень хорошо», — цитирует Аллегри ITASportPress.

24-летний итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.

В последний раз футболист сборной Италии выходил на поле 9 января. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в Серии А и 2 гола.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТМ 2.5

17%

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Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д
Реал

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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

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1.72
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Барселона
Интер

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29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Федерико Кьеза
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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