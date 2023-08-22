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Италия

Сегодня, 07:29

Кьеза: «Наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим»

Виктория Кравченко
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Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о цели команды на сезон-2023/24.

«Мы не играем статично, а много двигаемся. Этого требует от нас тренер. С приходом Франческо Маньянелли мы экспериментируем с этой новой тактикой.

Как уже говорил тренер, наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим», — приводит слова Кьезы Football Italia.

В 1-м туре серии А «Ювентус» крупно обыграл «Удинезе» (3:0). Следующий поединок «старая синьора» проведет против «Болоньи».

Федерико Кьеза
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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 Милан 1 1 0 0 2-0 3
5
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
7
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
8
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
9
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
10
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
11
 Торино 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
14
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
15
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
19
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 2 : 2
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 0 : 2
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 2 : 1
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 0 : 3
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 0 : 0
21.08 21:45
Болонья – Милан
 0 : 2
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Кьеза оценил игру «Ювентуса» в матче против «Удинезе»