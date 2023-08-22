Кин может перейти в «Фулхэм»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может перейти в клуб чемпионата Англии.

По данным журналиста Ромео Агрести, итальянец может стать игроком «Фулхэма», который ищет замену своему нападающему Александару Митровичу. Ранее он перешел в «Аль-Хиляль».

Игроком также интересуются «Севилья» и «Ювентус».