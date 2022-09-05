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Италия

5 сентября, 20:48

Клаудио Раньери, Тиагу Мотта и Паулу Соуза претендуют на пост главного тренера «Болоньи»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может быть уволен со своего поста. Руководство клуба рассматривает возможность отставки главного тренера, пишет инсайдер Николо Скира.

В «Болонье» уже определили основных кандидатов на должность нового тренера. В этот список вошли три специалиста: Паулу Соуза, Клаудио Раньери и Тиагу Мотта.

На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В пяти матчах серии А «Болонья» набрала только 3 очка.

Напомним, что Мизайлович периодически борется с лейкемией. Тренер впервые рассказал о своей болезни в июле 2019 года.

Паулу Соуза
Синиша Михайлович
Тиагу Мотта
ФК Болонья
Клаудио Раньери
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