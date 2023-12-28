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Италия

Сегодня, 16:08

Клуб из Саудовской Аравии предложил «Наполи» за Политано 12 миллионов евро

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Форвард «Наполи» Маттео Политано может перейти в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, аравийский клуб готов предложить за нападающего 12 миллионов евро, а «Наполи» просит за нападающего 15 миллионов.

Контракт Маттео с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне 30-летний Политано сыграл 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

После 18 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» с 18 очками занимает 13-е место.

Футбол
ФК Наполи
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