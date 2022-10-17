Кокорин — о выступлении Кварацхелии за «Наполи»: «Бомба вообще. Вот что значит, попал сразу в правильное русло»

Российский форвард Александр Кокорин оценил выступление грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Бомба вообще. Вот что значит, попал сразу в правильное русло. Я думаю, он сейчас играет на эмоциях. Молодым попал в такую команду, он умеет играть в футбол. Когда ты попадаешь в сильную команду и на тебя еще рассчитывают, то там идет большой эмоциональный подъем. Он еще уедет оттуда дальше, если будет так играть 1-2 года», — сказал Кокорин.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за итальянский клуб, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.