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Италия

Сегодня, 04:10

Кокорин попрощался с «Фиорентиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Нападающий Александр Кокорин попрощался с «Фиорентиной» после перехода в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать», — написал Кокорин в социальной сети.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в «Фиорентине». Он сыграл 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Александр Кокорин. «Фиорентина» двумя словами попрощалась с Кокориным
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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