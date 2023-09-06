Кокорин попрощался с «Фиорентиной»

Нападающий Александр Кокорин попрощался с «Фиорентиной» после перехода в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать», — написал Кокорин в социальной сети.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в «Фиорентине». Он сыграл 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).