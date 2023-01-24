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Италия

Сегодня, 19:21

Кокорин: «Я хочу вернуться в серию А, но если вернусь, то играть»

Кокорин признался, что в этом году не планирует возвращаться в Россию
Виктория Кравченко
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина», «СЭ»
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Российский нападающий Александр Кокорин признался, что не намерен раньше времени возвращаться в Россию, так как хотел бы еще поиграть в чемпионате Италии.

«У меня остался один сезон в серии А — контракт с «Фиорентиной» до 2024 года, поэтому, если я не продолжу здесь, в «Арисе», мне придется вернуться в Италию. Пока я в аренде, все идет хорошо, а потом посмотрим, поговорим с директором, с президентом, посмотрим, что происходит. Конечно, я хочу вернуться в серию А, но если я вернусь, то играть», — рассказал футболист в интервью FootMercato.

31-летний футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. За итальянский клуб форвард провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел в кипрский клуб «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: https://www.footmercato.net/a397008723127900029-aleksandr-kokorin-il-y-avait-bien-des-discussions-avec-lom-malheureusement-ca-ne-sest-pas-fait
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Кокорин: «В Италии футбол более тактический, это требует мозгов»