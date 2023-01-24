Кокорин: «Я хочу вернуться в серию А, но если вернусь, то играть»

Кокорин признался, что в этом году не планирует возвращаться в Россию

Российский нападающий Александр Кокорин признался, что не намерен раньше времени возвращаться в Россию, так как хотел бы еще поиграть в чемпионате Италии.

«У меня остался один сезон в серии А — контракт с «Фиорентиной» до 2024 года, поэтому, если я не продолжу здесь, в «Арисе», мне придется вернуться в Италию. Пока я в аренде, все идет хорошо, а потом посмотрим, поговорим с директором, с президентом, посмотрим, что происходит. Конечно, я хочу вернуться в серию А, но если я вернусь, то играть », — рассказал футболист в интервью FootMercato.

31-летний футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. За итальянский клуб форвард провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел в кипрский клуб «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».