Кокорин: «В «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но играть особо не давали»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который снова перешел в аренду в кипрский «Арис», рассказал об отношении к нему в итальянском клубе.

По словам россиянина, отношение к нему в «Фиорентине» изменилось после возвращения из аренды.

За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили: «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация... Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину», и, повторюсь, мы очень хорошо поработали летом", — цитирует Кокорина «Чемпионат».

32-летний форвард уже выступал на правах аренды за «Арис» в прошлом сезоне. Он провел 30 матчей за кипрский клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

После возвращения Кокорин принял участие в одном матче за «Фиорентину», сыграв три минуты в игре с австрийским «Рапидом» (2:0) Лиге конференций.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Он выступал за флорентийцев с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского форварда в 1 миллион евро.