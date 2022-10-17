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Италия

Сегодня, 17:07

Кокорин рассказал о взаимоотношениях с футболистами «Фиорентины»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, продолжает ли общаться с игроками «Фиорентины». 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит итальянскому клубу.

«Я общаюсь абсолютно со всеми, в плоть до тренеров с физио, которые там с травмой помогали мне. Есть люди, которых я очень люблю, по кому я скучаю, с кем я на связи, которых я навсегда запомню. Нет людей в «Фиорентине», к которым я отношусь плохо. Есть недопонимания с главным тренером, с Итальяно, если мое отсутсвие в матчах зависит от него, то я его не понимаю, по-мужски, честно, не понимаю. Если это нет от него зависит, то понимаю», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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