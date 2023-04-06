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Италия

Сегодня, 17:30

Колосков: «Думаю, «Торино» еще передумает насчет Миранчука»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что «Торино» не собирается выкупать контракт полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Миранчуку нравится в Италии. Даже если не получится остаться в «Торино», то будет искать похожий клуб в серии А. Он смог показать, что он эффективен в команде. Да, ему нужны условия, но играть он умеет. В «Локомотиве» его ждать рано. Всегда успеет вернуться. Думаю, что «Торино» еще передумает. «Локомотив» — крайний вариант для него», — приводит Sport24 слова Колоскова.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-koloskov-dumayu-chto-torino-yeshche-peredumayet-lokomotiv-krayniy-variant-dlya-miranchuka
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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