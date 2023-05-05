Колыванов назвал Кварацхелию одним из лучших игроков серии А на своей позиции

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи», главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высоко оценил роль грузинского левого полузащитника итальянского «Наполи» в победе команды в текущем розыгрыше серии А.

«Хвича молодец, для первого года — очень здорово. Он вписался в игру команды. У него и дриблинг прекрасный, и завершение достаточно высокого уровня. Плюс, его работоспособность на левом фланге, когда он всю игру покрывает 60-70 метров. Он оказался очень полезным игроком для «Наполи», и, в целом, наверное, это сейчас один из лучших игроков на этой позиции в чемпионате Италии», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

22-летний Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» Батуми, подписав соглашение на пять лет. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в серии А. Также на счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи за 8 матчей в Лиге чемпионов.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.