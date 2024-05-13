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Сегодня, 18:57

Колыванов оценил шансы «Аталанты» и «Ювентуса» в финале Кубка Италии

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Бывший нападающий «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

«Ювентус» сейчас очень неудачно играет в чемпионате. Конечно, в финале Кубка Италии команда соберется. Но «Аталанта» выглядит предпочтительнее. По сравнению с «Ювентусом» команда Гасперини более играющая, а подопечные Аллегри толком не создают моменты. Матч не получится столь ярким, сколь нам этого хочется, поскольку «Ювентус» играет от обороны. Шансы — 50 на 50. Надеюсь, Миранчуку повезет и в финале Кубке Италии, и в финале Лиги Европы. Хочется, чтобы он вышел в старте и забил решающий гол или отдал голевую передачу. Голов будет мало. В таких ответственных матчах не будет столько моментов, особенно от игры с «Ювентусом». Один мяч решит исход игры", — сказал Колыванов ODDS.ru.

Финал Кубка Италии сезона-2023/24 пройдет в среду, 15 мая. Решающий матч состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00.

Источник: ODDS.ru
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