Колыванов похвалил Черышева после дубля в ворота «Кальяри» в серии B

1 октября, 21:12
Бывший футболист сборной России и «Болоньи» Игорь Колыванов похвалил нападающего «Венеции» Дениса Черышева после дубля в ворота «Кальяри» (4:1) в 7-м туре серии B.
«Разумеется, столь удачная встреча придаст ему уверенности. По себе знаю, когда забиваешь, у тебя вырастают крылья за спиной. Тем более Денис играет не в последнем чемпионате Европы. Он молодец. Могу только поздравить его. В последнее время многие скептически относились к нему из-за огромного количества травм. Он пропускал слишком много времени. Дай бог, чтобы в Италии обошлось без них и Черышев наконец набрал хорошую форму», — приводит слова Колыванова RT.
По словам 54-летнего российского специалиста, Черышев способен проявить себя и в серии А.
«Не возникает сомнений: это очень качественный техничный исполнитель с великолепным ударом. Повторюсь: главное — чтобы его в очередной раз не подвело здоровье», — добавил Колыванов.
31-летний Черышев 1 октября забил два гола в матче с «Кальяри» — на 64-й и 66-й минутах. Также футболист отметился результативной передачей.
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