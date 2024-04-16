Колыванов: «Итальянцы очень похожи на нас — такие же жизнерадостные и гостеприимные»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что итальянцы имеют схожий менталитет с россиянами.

«Единственное, чего мне не хватало в Италии — это нашего черного хлеба. В остальном у нас все было так же как и в России, потому что у итальянцев такой же менталитет, как и у русских. Они очень на нас похожи — такие же жизнерадостные и очень гостеприимные. Как и мы, если приглашают в гости, то накрывают шикарный стол. Встречают тепло и по-русски, не как те же англичане или французы. От них снега зимой не дождешься! Еще итальянцы любят обсуждать футбол и политику, ради чего собираются после каждого матча», — цитирует Колыванова Sport24.

В своей карьере Колыванов выступал в Италии за «Болонью» и «Фоджу» с 1991 по 2001 год. На его счету 225 сыгранных матчей в составе клубов серии А, в которых он забил 60 голов и отдал 14 результативных передач.