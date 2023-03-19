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Италия

Сегодня, 19:20

Колыванов: «Кварацхелию уже можно называть грузинской звездой»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказался о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича нашел свою команду, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол. Попал к своему тренеру, который верит в него. Он дал шанс грузину проявить себя с самой лучшей стороны. Итальянский чемпионат достаточно сложный. У Кварацхелии хорошая скорость, дриблинг — он подходит под их лигу. Отсюда и результат на лицо. Его уже можно называть грузинской звездой. Как в свое время были Кипиани, Сулаквелидзе, Челебадзе. Хвича по таланту не уступает многим грузинским футболистам советского времени. У Кварацхелии на ладони вся Италия!» — приводит Sport24 слова Колыванова.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач в 23 матчах за «Наполи» в серии А.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-kolyvanov-u-kvaratskhelii-na-ladoni-vsya-italiya-yego-uzhe-mozhno-nazyvat-gruzinskoy-zvezdoy
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Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
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