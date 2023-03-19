Колыванов: «Кварацхелию уже можно называть грузинской звездой»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказался о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича нашел свою команду, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол. Попал к своему тренеру, который верит в него. Он дал шанс грузину проявить себя с самой лучшей стороны. Итальянский чемпионат достаточно сложный. У Кварацхелии хорошая скорость, дриблинг — он подходит под их лигу. Отсюда и результат на лицо. Его уже можно называть грузинской звездой. Как в свое время были Кипиани, Сулаквелидзе, Челебадзе. Хвича по таланту не уступает многим грузинским футболистам советского времени. У Кварацхелии на ладони вся Италия!» — приводит Sport24 слова Колыванова.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач в 23 матчах за «Наполи» в серии А.