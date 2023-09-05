Колыванов считает, что в «Фиорентине» Кокорину незаслуженно не дали шанса

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Понятное дело, что в «Фиорентине» заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчет три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов «фиалок» в новом сезоне», — приводит слова Колыванова RT.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).