Колыванов заявил, что ему приятно наблюдать за «Наполи»

Главный тренер ивановского «Текстильщика», экс-нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Молодцы, они большие умницы. В этом году они показали прекрасный, быстрый, атакующий футбол. У них подобрался веселый коллектив, приятно наблюдать за этой командой, которая на протяжении всего сезона, показывала, наверное, одну из самых симпатичных игр в чемпионате Италии. Поэтому все заслуженно, все по делу, превзошли всех с громадным отрывом, на 16 очков. Без вопросов, очень мощно сыграли, порадовали болельщиков, которые больше 30 лет ждали», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.