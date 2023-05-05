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Сегодня, 15:19

Колыванов заявил, что ему приятно наблюдать за «Наполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ивановского «Текстильщика», экс-нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Молодцы, они большие умницы. В этом году они показали прекрасный, быстрый, атакующий футбол. У них подобрался веселый коллектив, приятно наблюдать за этой командой, которая на протяжении всего сезона, показывала, наверное, одну из самых симпатичных игр в чемпионате Италии. Поэтому все заслуженно, все по делу, превзошли всех с громадным отрывом, на 16 очков. Без вопросов, очень мощно сыграли, порадовали болельщиков, которые больше 30 лет ждали», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/05/20369180.shtml
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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