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Сегодня, 03:18

«Комо» готов расторгнуть контракт с Вараном по обоюдному согласию

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Комо» готов расстаться с защитником Рафаэлем Вараном, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 31-летним французом по обоюдному согласию.

Варан перешел в «Комо» в июле 2024 года на правах свободного агента. Футболист получил серьезную травму колена в дебютном матче за команду против «Сампдории» в Кубке Италии, позднее клуб вывел игрока из заявки на сезон в серии А.

25 сентября стало известно, что Варан рассматривает возможность завершения карьеры.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Комо

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