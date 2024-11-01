«Лацио» на выезде разгромил «Комо»

«Лацио» победил «Комо» в выездном матче 10-го тура чемпионата Италии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья».

В первом тайме римская команда забила два гола — забитыми мячами отметились Валентин Кастельанос и Педро. В начале второй половины хозяева сократили отставание — отличился Лука Маццителли. Затем команды за 3 минуты обменялись удалениями и доигрывали встречу в формате «10 на 10». Гостям удалось забить еще три гола.

«Лацио» набрал 19 очков и идет на 5-й строчке в турнирной таблице. «Комо» занимает 15-е место — 9 очков.