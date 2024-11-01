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Сегодня, 00:47

«Лацио» на выезде разгромил «Комо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» победил «Комо» в выездном матче 10-го тура чемпионата Италии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья».

В первом тайме римская команда забила два гола — забитыми мячами отметились Валентин Кастельанос и Педро. В начале второй половины хозяева сократили отставание — отличился Лука Маццителли. Затем команды за 3 минуты обменялись удалениями и доигрывали встречу в формате «10 на 10». Гостям удалось забить еще три гола.

«Лацио» набрал 19 очков и идет на 5-й строчке в турнирной таблице. «Комо» занимает 15-е место — 9 очков.

Италия. Серия А. 10-й тур
31 окт, 22:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:5
Лацио
Футбол
ФК Комо
ФК Лацио

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