«Комо» объявил о подписании 4-летнего контракта с Фабрегасом

«Комо» объявил о подписании соглашения с главным тренером Сеском Фабрегасом. Контракт рассчитан на четыре года.

37-летний испанец занимал пост исполняющего обязанности главного тренера с ноября по декабрь 2023 года. За это время «Комо» провел 5 матчей — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. С июля по ноябрь 2023-го Фабрегас возглавлял команду «Комо» до 19 лет.

11 августа «Комо» сыграет с «Сампдорией» в 1/32 финала Кубка Италии, а 19 августа клуб проведет гостевой матч с «Ювентусом» в 1-м туре серии А.