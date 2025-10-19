«Комо» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне Серии А, у Нико Паса гол и передача

19 октября, 15:28
«Ювентус» на выезде уступил «Комо» в матче 7-го тура Серии А — 0:2.
Голы забили Марк-Оливер Кемпф и Нико Пас, на счету которого также результативная передача.
«Комо» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до пяти матчей — 2 победы и 3 ничьих. Команда Сеска Фабрегаса с 12 очками занимает 5-е место в таблице.
«Ювентус» впервые проиграл в этом сезоне Серии А, до этого было 3 победы и 3 ничьих. Команда Игора Тудора с 12 очками — на 6-й строчке.
Neil
Ну хотя бы в таких недоносках как ты.
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
В чём?
19.10.2025
Vitalik Klimov
Фабрегас красава!!!:grinning::metal:
19.10.2025
Neil
Позорище.
19.10.2025