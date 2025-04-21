Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:09

Консейсау и Феликс покинут «Милан» в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау покинет клуб в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 24 матча во всех турнирах, одержал 11 побед, пять раз сыграл вничью и уступил в восьми встречах.

По информации источника, также команду покинет соотечественник главного тренера Жоау Феликс, арендованный из «Челси».

«Милан» с 51 очком занимает девятое место в турнирной таблице итальянской серии А после 33 матчей.

3
Жоау Феликс
Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
Читайте также
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Кто все-таки будет чемпионом России
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя