Консейсау и Феликс покинут «Милан» в конце сезона

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау покинет клуб в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 24 матча во всех турнирах, одержал 11 побед, пять раз сыграл вничью и уступил в восьми встречах.

По информации источника, также команду покинет соотечественник главного тренера Жоау Феликс, арендованный из «Челси».

«Милан» с 51 очком занимает девятое место в турнирной таблице итальянской серии А после 33 матчей.