Консейсау отказался возглавить сборную Бельгии из-за договоренностей с «Миланом»

10 января, 23:23
Португальский специалист Сержиу Консейсау отказался возглавить сборную Бельгии по двум причинам, сообщает Legalbet.
Ранее «СЭ» стало известно, что Консейсау мог сменить Доменико Тедеско в декабре на посту главного тренера национальной команды Бельгии.
Как отмечает источник, 50-летний специалист задолго до назначения в «Милан» знал, что возглавит команду, поскольку имел предварительные договоренности. Также его отпугнула смена поколений в сборной Бельгии.
30 декабря Консейсау был назначен главным тренером «Милана». Он подписал контракт с итальянским клубом сроком на полтора года.