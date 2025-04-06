Консейсау — о ничьей с «Фиорентиной»: «В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:2).

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер», — приводит слова Консейсау Sky Sport Italia.

«Милан» (48 очков) остается на девятом месте в серии А. «Фиорентина» (52) идет восьмой в турнирной таблице.