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Италия

6 апреля, 02:16

Консейсау — о ничьей с «Фиорентиной»: «В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:2).

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер», — приводит слова Консейсау Sky Sport Italia.

«Милан» (48 очков) остается на девятом месте в серии А. «Фиорентина» (52) идет восьмой в турнирной таблице.

Сержиу Консейсау
ФК Милан
ФК Фиорентина
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