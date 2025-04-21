Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Италия. Новости

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 02:16

Консейсау — о поражении от «Аталанты»: «Милану» не хватало агрессии»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1).

«Первый тайм был сбалансированным, «Аталанта» больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности.

На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное преимущество, но в этот раз этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену», — приводит слова Консейсау DAZN.

«Аталанта» набрала 64 очка и занимает третье место в таблице чемпионата. «Милан» с 51 очком — на 9-й строчке.

«Аталанта» 25 апреля примет «Лечче» в 34-м туре, «Милан» 27 апреля сыграет на выезде с «Венецией».

Сержиу Консейсау
ФК Аталанта
ФК Милан
Читайте также
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя