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Сегодня, 10:27

Конте готов снизить зарплатные ожидания ради «Наполи»

Виктория Кравченко
Антонио Конте.
Фото Global Look Press
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Итальянский тренер Антони Конте готов пойти на снижение зарплатных ожиданий ради того, чтобы возглавить «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным инсайдера, тренер поддерживает связь с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который считает его высоко профессиональным тренером.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.

На данный момент команду возглавляет Франческо Кальцона. «Наполи» после 37 туров занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очков.

Антонио Конте
ФК Наполи
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