Конте готов снизить зарплатные ожидания ради «Наполи»

Сегодня, 10:27
Итальянский тренер Антони Конте готов пойти на снижение зарплатных ожиданий ради того, чтобы возглавить «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным инсайдера, тренер поддерживает связь с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который считает его высоко профессиональным тренером.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.
На данный момент команду возглавляет Франческо Кальцона. «Наполи» после 37 туров занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очков.