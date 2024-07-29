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Конте — о тренировках «Наполи» перед новым сезоном: «Я очень доволен готовностью и желанием ребят»

Алина Савинова
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте, говоря о подготовке команды к новому сезону, отметил, что очень доволен желанием футболистов работать над собой и совершенствоваться.

«Мы усердно работаем с тактической точки зрения, чтобы придать команде индивидуальность. Я очень доволен готовностью и желанием ребят, но у нас еще есть возможности для совершенствования. Через несколько дней будет следующий товарищеский матч с «Брестом», мы усердно работаем со всех точек зрения, тактически и физически. Мы продолжим работать в этих матчах на будущее», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

«Наполи» 31 июля проведет товарищеский матч против «Бреста», а 3 августа сыграет с «Жироной».

Новый сезон серии А стартует 17-го числа. В первом матче команда Конте встретится с «Вероной». В минувшем сезоне «Наполи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Антонио Конте
ФК Наполи
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