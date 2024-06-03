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Сегодня, 02:15

Конте на этой неделе возглавит «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский специалист Антонио Конте станет главным тренером «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на этой неделе неаполитанцы объявят о подписании контракта с 54-летним итальянцем.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

«Наполи» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице серии А. Команда набрала 53 очка за 38 туров.

Антонио Конте
ФК Наполи
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