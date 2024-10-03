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Сегодня, 16:50

Конте признан лучшим тренером сентября в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главного тренера «Наполи» Антонио Конте признали лучшим тренером месяца в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре неаполитанцы провели три матча в чемпионате Италии. Команда Конте разгромила «Кальяри» (4:0), сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) и победила «Монцу» (2:0). С 13 очками «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А.

55-летний специалист возглавил «Наполи» в начале июля. До этого его последним местом работы был «Тоттенхэм», который итальянец покинул в марте прошлого года.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи

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