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Конте: «Болельщики «Ювентуса» видели во мне соперника, но они никогда не будут моими врагами»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

«Соперничество «Ювентуса» и «Наполи» будет всегда. Важно, чтобы не было насилия, но присутствовало воспитание и уважение. Я — часть истории «Ювентуса», и никто не может отнять это у меня. Я надеюсь стать частью «Наполи» в будущем. Мы живем в мире, где многие люди забывают о благодарности, и это нехорошо. Сегодня болельщики «Ювентуса» видели во мне соперника, но они никогда не будут моими врагами», — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

После этого матча «Ювентус» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Наполи» с 10 очками — на строчку выше.

Антонио Конте
ФК Наполи
ФК Ювентус

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