Конте: «Состав «Наполи» не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу в 6-м туре чемпионата Италии над «Монцей» (2:0).

«Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться всю неделю, но недостаток в том, что наш состав не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках. Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы питать мечты, ведь они тоже могут сбыться, но я должен учитывать реальность, а она говорит о том, что мы очень далеки от высоких достижений. Мы должны упорно трудиться в каждом матче, как сегодня, когда нам пришлось сильно попотеть, чтобы заработать эти очки.

Прошло меньше трех месяцев с тех пор, как президент говорил о полной перестройке команды. Мы потеряли 14 игроков и подписали семерых. Мы потеряли Виктор Осимхена и Петра Зелиньского. Я понимаю, что от меня многого ждут, потому что в прошлом я добивался больших успехов. Как я уже сказал, мы можем позволить фанатам мечтать, но я должен сохранять рассудок и понимать, что есть команды, которые опережают нас по многим причинам. Мы преследуем их и постараемся показать максимум", — приводит слова Конте DAZN.

«Наполи» (13 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Антонио Конте продлила до 6 матчей серию без поражений во всех турнирах. «Монца» (3) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Италии.