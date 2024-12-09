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Конте — о поражении от «Лацио»: «Этот матч дал понять, что «Наполи» на правильном пути»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

«Я не недоволен и не разочарован. Сегодняшний матч дал понять, что мы на правильном пути. Мы пытаемся контролировать игру и во время владения мячом создавать ситуации, которые угрожают сопернику. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения. Мы провели хороший матч с отличным настроем и агрессией против такой хорошей команды, как «Лацио», — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

После этого матча «Лацио» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Наполи» с 32 очками — на второй строчке.

Антонио Конте
ФК Лацио
ФК Наполи
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