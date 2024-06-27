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Сегодня, 10:39

Конте: «Де Лаурентис ясно дал понять, что Хвича останется в «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Окружение Хвичи? Агент и отец должны быть агентом и отцом. Есть контракт, а он — ключевой игрок «Наполи». Президент ясно дал понять, что Хвича останется. Де Лаурентис сказал мне, что и Ди Лоренцо, и Кварацхелия останутся в клубе. Это совершенно ясно», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Ранее отец и агент Хвичи заявили, что рассматривают уход полузащитника из «Наполи».

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Антонио Конте
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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