Конте рассказал, как будет выстраивать игру «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, как видит игру своей команды в новом сезоне.

«Мы будем работать над системой, в рамках которой сможем играть как с тройкой, так и с четверкой защитников. При игре с высоким прессингом полузащитник поднимается в линию к нападающему, как треквартиста или кто-то вроде Распадори», — цитирует Конте TMW.

Ранее Конте рассказал о перспективах «Наполи» в новом сезоне.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.