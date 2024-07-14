Конте рассказал о перспективах «Наполи» в новом сезоне

Сегодня, 08:04
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, чего ждет от предстоящего сезона-2024/25. Он отметил, что команда готова исправить положение, в котором оказалась в прошлом розыгрыше.
«В прошлом сезоне отрыв от «Интера» составил 41 очко, от зоны Лиги чемпионов — 15 очков. Это просто факты. Пока мы не знаем, как сложится для нас трансферный период. Я готов принять этот вызов», — цитирует Football Italia Конте.
Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.