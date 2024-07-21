Конте считает Гилмора из «Брайтона» основной целью для усиления «Наполи»

«Наполи» интересуется полузащитником «Брайтона» Билли Гилмором.

Как сообщает The Telegraph, неаполитанцы планируют на следующей неделе предпринять шаги по приобретению 23-летнего игрока. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает шотландца ключевой целью для усиления полузащиты.

Контракт Гилмора с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 41 матч во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Полузащитник также сыграл 3 матча за сборную Шотландии на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.