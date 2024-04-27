Конте согласился возглавить «Наполи»

Бвыший главный тренер сборной Италии Антонио Конте согласился возглавить «Наполи», сообщает Rai Sport.

По информации источника, 54-летний итальянец подпишет трехлетний контракт. Его зарплата составит 6,5 миллиона евро в год. Специалист согласен с условиями трансферной политики клуба — ограниченное количество новичков.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.

«Наполи» после 33 туров занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 49 очков.