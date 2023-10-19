Конте заявил, что ему никогда не нравились его волосы

Итальянский тренер Антонио Конте заявил, что никогда не носил парик. Он отметил, что ему никогда не нравились его волосы.

«Если мне что-то в себе не нравилось, так это мои волосы. Я никогда не носил парик. Я просто поехал в Торонто и сделал трансплантацию», — цитирует тренера Futbol Italiano.

10 октября сообщалось, что 54-летний итальянец может возглавить «Наполи», если клуб решит уволить Руди Гарсию.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».