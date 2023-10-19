Конте заявил, что ему никогда не нравились его волосы

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Итальянский тренер Антонио Конте заявил, что никогда не носил парик. Он отметил, что ему никогда не нравились его волосы.
«Если мне что-то в себе не нравилось, так это мои волосы. Я никогда не носил парик. Я просто поехал в Торонто и сделал трансплантацию», — цитирует тренера Futbol Italiano.
10 октября сообщалось, что 54-летний итальянец может возглавить «Наполи», если клуб решит уволить Руди Гарсию.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».