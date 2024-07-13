Конте: «Президент «Наполи» сказал мне, что Хвича остается»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Президент клуба сказал мне, что Хвича останется, и это так. Я очень рад. Кварацхелия и Ди Лоренцо — ключевая часть нашего проекта», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

В июне агент игрока заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.