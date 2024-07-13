Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:45

Конте: «Президент «Наполи» сказал мне, что Хвича остается»

Сергей Разин
корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Президент клуба сказал мне, что Хвича останется, и это так. Я очень рад. Кварацхелия и Ди Лоренцо — ключевая часть нашего проекта», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

В июне агент игрока заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Антонио Конте
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Обсудить
Читайте также
Сменивший гражданство пловец Сибирцев раскритиковал руководство российского плавания
Матвей Сафонов обвинил бывшую жену в краже контракта
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Индзаги считает, что сборная Италии еще проявит себя при Спалетти