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Сегодня, 07:09

Конте — о дебютном матче в «Наполи»: «Яркая картина реальности. Нам нужно усилить состав»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно.

10 августа неаполитанцы победили «Модену» в 1/32 финала Кубка Италии — 0:0 (пенальти 4:3).

«Я знал о ситуации, в которой мы находимся. У клуба есть определенные ограничение по суммам трансферов или зарплат. Многие игроки не приезжают сюда, потому что мы не играем в еврокубках. Я хочу блага для «Наполи», мы попытаемся усилить состав, потому что нам это нужно. Я не знаю, что произойдет, но сегодня была яркая картина реальности», — приводит слова Конте журналист Джанлука ди Марцио.

55-летний итальянец возглавил «Наполи» в межсезонье. В прошедшем сезоне команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Антонио Конте
Футбол
ФК Модена
ФК Наполи
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