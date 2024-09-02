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Сегодня, 07:24

Конте заявил, что Осимхен не вернется в состав «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что возвращение форварда Виктора Осимхена в команду исключено.

«Ни один игрок не будет реинтегрирован в команду. Те, кто оказался вне проекта, останутся вне проекта. Мы сделали свой выбор и работаем вместе в одном направлении», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

25-летний нападающий пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.

Осимхен выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.

Антонио Конте
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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