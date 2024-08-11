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Сегодня, 21:09

Конте заявил, что в «Наполи» много работы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о том, что в клубе много работы.

«Есть много работы на поле и в клубе также. Некоторые вещи я не могу рассказать. Я пришел в «Наполи» с большим энтузиазмом и сейчас полностью посвящаю себя работе клубу. Желаю ему всего наилучшего, но нам надо усилить состав, сегодня это должно было быть очевидным для всех», — цитирует Конте calcionapoli1926.it.

10 августа неаполитанцы победили «Модену» в 1/32 финала Кубка Италии — 0:0 (пенальти 4:3).

55-летний итальянец возглавил «Наполи» в межсезонье. В прошедшем сезоне команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Антонио Конте
ФК Наполи
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