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Сегодня, 06:35

Конте: «Наполи» нужно усиление, но не все готовы идти к нам, потому что мы не участвуем в еврокубках»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о проблемах команды на трансферном рынке.

«Нам нужно усиление, но я понимаю ситуацию на рынке с учетом всех ограничений. Многие футболисты не готовы идти к нам, потому что мы не участвуем в еврокубках. Я хочу лучшего для «Наполи» и пытаюсь усилить состав, но не знаю, что выйдет», - приводит Goal слова Конте.

Конте возглавил «Наполи» в июне 2024 года. Команда по итогам сезона-2023/24 заняла десятое место в чемпионате Италии с 53 очками.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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