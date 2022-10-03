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Италия

Сегодня, 01:24

Костич прокомментировал первый гол за «Ювентус»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (3:0).

«Я очень рад своему первому голу за «Юве», эта игра была очень важна для нас. Теперь нужно продолжать упорно идти дальше и верить. Мы с Влаховичем хорошо понимаем друг друга, я поблагодарил Душана за голевой пас и надеюсь, что смогу отблагодарить его в следующий раз. Наши болельщики всегда важны для нас. Сейчас нужно забыть все, что произошло за последний месяц. Мы должны смотреть вперед и готовиться к следующему матчу в Лиге чемпионов», — приводит слова Костича DAZN.

«Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А, набрав 13 очков и поднявшись на седьмое место в турнирной таблице. «Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.

ФК Болонья
ФК Ювентус
серия А
0
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