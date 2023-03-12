«Фиорентина» победила «Кремонезе» на выезде, «Монца» сыграла вничью с «Вероной»

«Фиорентина» обыграла «Кремозене» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей забили Роландо Мандрагора и Артур Кабрал.

В параллельном матче «Верона» дома сыграла вничью с «Монцей» — 1:1. За хозяев забил Симоне Верди, у гостей отличился Стефано Сенси.

Благодаря своей победе «Фиорентина» опередила «Монцу» и поднялась на 11-е место в турнирной таблице серии А с 34 очками. «Монца» идет на строчку ниже с 33 очками.

«Верона» занимает 18-е место с 19 очками, «Кремонезе» опустился на последнюю, 20-ю строчку с 12 очками.