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Италия

Сегодня, 18:52

«Фиорентина» победила «Кремонезе» на выезде, «Монца» сыграла вничью с «Вероной»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Reuters
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«Фиорентина» обыграла «Кремозене» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей забили Роландо Мандрагора и Артур Кабрал.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:2
Фиорентина

В параллельном матче «Верона» дома сыграла вничью с «Монцей» — 1:1. За хозяев забил Симоне Верди, у гостей отличился Стефано Сенси.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Монца

Благодаря своей победе «Фиорентина» опередила «Монцу» и поднялась на 11-е место в турнирной таблице серии А с 34 очками. «Монца» идет на строчку ниже с 33 очками.

«Верона» занимает 18-е место с 19 очками, «Кремонезе» опустился на последнюю, 20-ю строчку с 12 очками.

Футбол
ФК Верона
ФК Кремонезе
ФК Монца
ФК Фиорентина
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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