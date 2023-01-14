«Монца» удержала победный счет в матче с «Кремонезе»

Сегодня, 18:57
«Монца» в гостях победила «Кремонезе» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.
«Монца» по ходу встречи вела со счетом 3:0, но чуть не растеряла преимущество. Дубль в составе победителей сделал нападающий Джанлука Капрари.
«Монца» набрала 21 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: 0 побед в 18 матчах и только 7 набранных очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования