«Монца» удержала победный счет в матче с «Кремонезе»

«Монца» в гостях победила «Кремонезе» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

«Монца» по ходу встречи вела со счетом 3:0, но чуть не растеряла преимущество. Дубль в составе победителей сделал нападающий Джанлука Капрари.

«Монца» набрала 21 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: 0 побед в 18 матчах и только 7 набранных очков.