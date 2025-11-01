«Кремонезе» и «Ювентус» встретятся в 10-м туре серии А в субботу, 1 ноября. Начало игры на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне (Италия) — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

01 ноября, 22:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.40 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кремонезе» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

После девятого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Кремонезе» набрал 14 очков и занимал восьмое место в чемпионате. «Ювентус» с 15 очками расположился на седьмой строчке в турнирной таблице серии А.