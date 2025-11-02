«Ювентус» выиграл у «Кремонезе» в первом матче под руководством Спаллетти

2 ноября, 00:40
«Ювентус» победил «Кремонезе» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У гостей забили Филип Костич (на 2-й минуте) и Андреа Камбьясо (на 68-й), у хозяев — Джейми Варди (на 83-й).
«Ювентус» одержал вторую победу подряд. Он занимает третье место в таблице чемпионата Италии (18 очков после 10 матчей). Команда проводила свой первый матч под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти.
«Кремонезе» идет на девятом месте (14 очков после 10 игр).
Алексей Волков
Лучано с почином!
02.11.2025