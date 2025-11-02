«Ювентус» выиграл у «Кремонезе» в первом матче под руководством Спаллетти

«Ювентус» победил «Кремонезе» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей забили Филип Костич (на 2-й минуте) и Андреа Камбьясо (на 68-й), у хозяев — Джейми Варди (на 83-й).

«Ювентус» одержал вторую победу подряд. Он занимает третье место в таблице чемпионата Италии (18 очков после 10 матчей). Команда проводила свой первый матч под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти.

«Кремонезе» идет на девятом месте (14 очков после 10 игр).