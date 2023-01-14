Кришито рассказал, почему решил вернуться в «Дженоа»

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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», заявил о желании вернуть итальянский клуб в серию А.
«Все мы знаем, что это мои последние шесть месяцев, и я хочу завершить их наилучшим образом. Сейчас я сконцентрирован на этих шести месяцах, потому что хочу провести их наилучшим образом из возможных: я хочу вернуть «Дженоа» в серию А», — приводит слова Кришито Sky Italia.
Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач. О возвращении игрока стало известно 27 декабря 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования