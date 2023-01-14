Кришито рассказал, почему решил вернуться в «Дженоа»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», заявил о желании вернуть итальянский клуб в серию А.

«Все мы знаем, что это мои последние шесть месяцев, и я хочу завершить их наилучшим образом. Сейчас я сконцентрирован на этих шести месяцах, потому что хочу провести их наилучшим образом из возможных: я хочу вернуть «Дженоа» в серию А», — приводит слова Кришито Sky Italia.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач. О возвращении игрока стало известно 27 декабря 2022 года.